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Брэд Питт неожиданно выступил в роли ведущего прогноза погоды
Американский актер и продюсер Брэд Питт неожиданно выступил в роли пессимистичного ведущего прогноза погоды. Он принял участие в шоу Джима Джеффриса на канале Comedy Central. Увидеть скетч с Питтом можно на YouTube.
В этом ролике Питт в забавном костюме стоит на фоне красно-оранжевой карты мира и радостно сообщает, что климат на планете становится теплее.
«У вас есть какой-нибудь прогноз на будущее для нас?» – спрашивает у него Джеффрис. «Есть. Будущего нет», – отвечает Питт и улыбается. «Чудесно», – добавляет Джеффрис.
Такой прогноз Питт дал на фоне новостей о выходе США из соглашения по климату.
Источник: Газета.Ру
09.06 13:36