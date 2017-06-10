Брэд Питт неожиданно выступил в роли ведущего прогноза погоды

Американский актер и продюсер Брэд Питт неожиданно выступил в роли пессимистичного ведущего прогноза погоды. Он принял участие в шоу Джима Джеффриса на канале Comedy Central. Увидеть скетч с Питтом можно на YouTube.



В этом ролике Питт в забавном костюме стоит на фоне красно-оранжевой карты мира и радостно сообщает, что климат на планете становится теплее.



«У вас есть какой-нибудь прогноз на будущее для нас?» – спрашивает у него Джеффрис. «Есть. Будущего нет», – отвечает Питт и улыбается. «Чудесно», – добавляет Джеффрис.



Такой прогноз Питт дал на фоне новостей о выходе США из соглашения по климату.





