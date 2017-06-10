Описание вина влияет на желание его купить

Текст на этикетке бутылки вина может повлиять на эмоции покупателя, его восприятие вкуса, желание приобрести вино и заставить заплатить больше, сообщают ученые из Аделаидского университета. Исследование было опубликовано в журнале Food Research International.



Исследователи поставили эксперимент, участниками которого стали 126 добровольцев. Им было предложено оценить три сорта белого вина (шардоне, рислинг и совиньон блан) в трех ситуациях: при дегустации вслепую без какой-либо информации, при возможности получить основную информацию о вине и при его подробном эмоциональном описании. Участники, ознакомившиеся с историей виноделия и подробностями о качестве вина, проявили куда более выраженный потребительский интерес, чем остальные.



Эта информация может иметь важное значение для виноделов, считают авторы исследования. Полученные данные наглядно демонстрируют, что для привлечения внимания покупателя необходимо нечто большее, чем краткая справка о предлагаемом вине.



