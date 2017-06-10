На выходные в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами

В ближайшие сутки погоду в Украине будет формировать умеренно-теплая воздушная масса и в большинстве областей, кроме севера и центра, в зоне влияния атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. В южной части, восточных и Сумской областях кратковременные дожди, местами грозы, днем на юго-востоке местами сильные дожди; на остальной территории без осадков, лишь в большинстве западных областей во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза.



Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, в Крыму, Приазовье и в восточных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 10-15°, днем 19-24°( в Карпатах ночью 5-9° тепла, днем 11-16°); в южной части и в восточных областях местами ночью 14-19°, днем 23-28°.



В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 июня самая высокая температура днем была 32,2 в 2009г., самая низкая ночью 4,9 в 1899г.



На 11 июня синоптики прогнозируют в западной части Украины кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северный с переходом в западной части на западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, на севере Левобережья 8-13°; днем 21-26°, в карпатском регионе 18-23°.



В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.



9 июня в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, в районе Одессы и Приморского 18-19°, в Днепре возле Киева 19°.

