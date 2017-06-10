Контроль качества медуслуг будет осуществлять Нацслужба здоровья

Качество медицинских услуг будет осуществлять Национальная служба здоровья (НСЗ) наряду с Министерством здравоохранения, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.



«Утверждение, что НСЗ будет сама все заказывать и сама все контролировать – неправдиво», - сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



П.Ковтонюк пояснил, что инициативы Минздрава предполагают, что НСЗ будет осуществлять контроль качества услуг на уровне договоров, которые она будет заключать с учреждениями здравоохранения, в то время, как Министерство здравоохранения будет контролировать качество медуслуг на уровне лицензирования.



«Если врач или клиника сделали что-то, что противоречит статусу врача или статусу медучреждения, в этом случае контроль - не дело НСЗ, это дело того, кто выдает лицензию. У нас это будет министерство. Таким мы видим механизм на начальный среднесрочный период», - сказал он.



Замминистра подчеркнул, что данный механизм контроля со стороны Минздрава предусмотрен действующим законодательством.



«Лицензирование учреждений здравоохранений остается за Минздравом, это не меняется. Это касается контроля, связанного, например, с врачебной ошибкой. Есть другой уровень контроля, например, качество обслуживания. С таким контролем работает НСЗ в рамках договора с медучреждением», - сказал он.



Как сообщалось, Верховная Рада за заседании в четверг 227 голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.

