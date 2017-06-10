Новый процессор Apple стал рекордсменом

Новый процессор Apple A10X установил рекорд производительности, набрав на бенчмарке AnTuTu 234 082 балла. Этот результат является наиболее впечатляющим среди существующих современных процессоров.



Новый шестиядерный процессор Apple обошел своего предшественника, сумевшего набрать только 183 тысячи баллов.



Результаты тестов AnTuTu свидетельствуют, что компания-производитель существенно поработала над производительностью нового чипа, и ее конкурентам предстоит непростая борьба.

