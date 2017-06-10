Футбольная федерация Саудовской Аравии принесла извинения за игроков, которые отказались почтить память жертв теракта

Футбольная федерация Саудовской Аравии принесла извинения за игроков национальной сборной, которые перед матчем с Австралией отказались почтить минутой молчания память погибших при теракте в Лондоне.



«Игроки не хотели проявить неуважение к памяти погибших или причинить боль их семьям, друзьям и всем, кто пострадал от этого злодеяния. Футбольная федерация Саудовской Аравии осуждает все проявления терроризма и экстремизма и приносит искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Великобритании», — говорится в заявлении федерации.



Минута молчания была объявлена на стадионе в Аделаиде перед отборочным матчем чемпионата мира 2018 года. Австралийцы, обнявшись, выстроились на поле перед центральным кругом. Игроки сборной Саудовской Аравии отказались поступить так же.



После минуты молчания зрители на трибунах освистали футболистов из Саудовской Аравии. Австралия выиграла матч со счетом 3:2.



3 июня террористы врезались на автомобиле в прохожих на Лондонском мосту в британской столице, а затем вышли из машины и напали на людей с ножами. Жертвами теракта стали восемь человек, около 50 были ранены. Полиция застрелила террористов. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».



