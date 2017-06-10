Торжественный выезд нации

В ночь с 11 на 12 июня миллионы безвизовых украинцев устремятся к западным рубежам нации, на ходу выстраиваясь в, с…ка, праздничные колонны. На всех пунктах пропуска будут развернуты праздничные транспаранты: «Добро пожаловать в европейскую цивилизацию, исконное лоно Украины!». Многочисленные самодеятельные оркестры, а также трио банудристов врежут бравурную гоцалку, которая подымет настроение массе, непрерывно поправляющей кружевные труселя красного цвета. Это будет нечто невообразимое!



Подготовка к массовому выезду нации уже началась. С сегодняшнего дня перекрывается весь центр, где будет организован феерический концерт «Ехай на… навсегда!». Сотни участников, «гуртов», победители конкурса «самый большой тризубец из сала», скрипачи и просто оперные дивы станут услаждать собравшихся дивными ариями и композициями, как бы подчеркивающими величие и мощь правительства Гройсмана и лично верховного главнокомандующего. Празднества продлятся всю ночь. Продолжатся в субботу, достигнут апогея в воскресенье, когда тронутся все поезда и полетят самолеты, следующие к рубежам великой, частично аннексированной, но, б...ть, истинно соборной Украины.



Возьмем, к примеру, аэропорт «Борисполь». Группа волонтеров, активистов, антикоррупционеров и лиц с расстройствами психики, разработала поистине блестящую церемонию проводов первых «безвизовцев». Оркестр Пограничной службы сыграет им марш «Прощание славянки!», дети, мобилизованные из близлежащих и кое-как стоящих школ, вручат «первенцам безвиза» трогательные рисунки. Вот человечек с оторванными конечностями на фоне какой-то дымящейся херни.



С...ка, разве это не праздник? В первых рядах выездных «безвизовцев» – герои майдана, которые без устали скакали под пулями спецназа. Они наотрез отказались отдать свои кружевные трусы, полгода мерзли возле стадиона имени Лобановского и вот, наконец-то, могут поехать в Вильнюс, погулять по его старинным улочкам и уехать обратно



Само собой разумеется, что массовый туризм, который следует занести в книгу рекордов товарища Гиннеса, приведет к резкому росту производительности труда в Украине, повышению общего культурного уровня и установлению новых европейских стандартов. Как будто рухнул железный занавес и нация, теребя кружевные трусы, оказалась в настоящем раю

А вот бабочка, которая при ближайшем рассмотрении оказывается двойной воронкой с человеческими останками. Раненная собачка ползет по направлению к флагу Украины. Детки явно насмотрелись выпусков «ТСН» и «Викна СТБ».В первое утро безвиза из «Борисполя» вылетают два рейса: в Брюссель и в Вильнюс. Наши, б...ть, европейские стратегические партнеры. Депутаты-еврооптимисты в лице разжиревшего Володи Арьева, глистообразного Сергея Лещенко, грубоватой в своей посконной простоте Ганны Гопко произнесут трогательные напутственные слова. О том, что десятки тысяч патриотов отдали свои жизни и различные части тела, приближая этот день безвиза. Миллионы беженцев, разрушенная в хлам промышленность, безработица, отсутствие элементарной медицинской помощи, люди мрут как мухи, поскольку нет вакцин, – вот какую цену заплатила нация за то, чтобы пассажиры рейса Киев–Брюссель могли сэкономить тридцать пять евро и зарегистрироваться у приветливых работников аэропорта.С...ка, разве это не праздник? В первых рядах выездных «безвизовцев» – герои майдана, которые без устали скакали под пулями спецназа. Они наотрез отказались отдать свои кружевные трусы, полгода мерзли возле стадиона имени Лобановского и вот, наконец-то, могут поехать в Вильнюс, погулять по его старинным улочкам и уехать обратно. Ветераны АТО в выгоревшем на неприветливом донецком солнце камуфляже пересчитывают наличность, добытую тяжким трудом в рейдерских атаках на предприятия, принадлежащие «регионалам». Они направляются в Рим, чтобы вкусить настоящей итальянской пиццы, посетить Ватикан и бесплатные туалеты. Кругом царит оживление, люди братаются друг с другом, вступают в беспорядочные половые отношения, обмениваются телефонами и бумажниками. Запах сваренных вкрутую яиц и курицы, посиневшей в ожидании безвизового режима, приятно щиплет ноздри. И такая картина будет наблюдаться во всех аэропортах, на вокзалах и пунктах пропуска Украины.Говорят, польские «стражи границы» разыгрывают в карты наряд на службу с 11 на 12 июня. Будет ад. Массовых исход украинцев в великий европейский турпоход. Европейский Союз еще не представляет, что ждет его после одиннадцатого июня.Наплыв так называемых сирийских беженцев – просто цветочки по сравнению с осуществлением тысячелетней мечты украинской нации пожрать круассанов в бистро с видом на Эйфелеву башню. Они будут ехать на автобусах, минивэнах, велосипедах, мотоциклах, роликовых коньках, гужевом транспорте, просто идти пешком с сумой «Найк» на ремне. Их лица поначалу будут светиться добрыми, но совершенно идиотскими улыбками. Потом все будет по-другому…Набережная Ниццы еще никогда не видела подобного нашествия патриотов, шумно возмущающихся расценками на платные пляжи. Шутка ли – 21 евро за вход! Да за такие деньги миллионы киевлян вышли в знак протеста против «звырячего побыття анижедетей» и принудительного вступления в Таможенный союз! Экскурсовод с тризубом на зонтике (для ориентировки патриотов) покажет ошарашенным ценами носителям национальной идеи и, естественно, кружевных трусов отель «Негреско», где обычно останавливаются мелкие клерки из «Газпрома».Миллионы туристов из Украины, конечно же, рассчитывают как-то отбить расходы на поездку в ЕС. Думаю, в скором времени на фешенебельных пляжах Ниццы появятся загорелые тетки в шляпах, орущие «Сладкая пахлава, креветки, таранка, пиво!» на основных европейских языках.Многочисленные картинные галереи будут штурмоваться тысячами украинцев, жаждущих приобщиться к своему исконному культурному наследию. Попав вовнутрь, они начнут громко возмущаться ценами на входные билеты, отсутствием скидок для ветеранов АТО и родственников «Небесной сотни», которая насчитывает сегодня примерно двести тысяч человек. С истинно народной смекалкой патриоты начнут прикидывать, какой именно музейный экспонат впишется в интерьер их «маетка».Само собой разумеется, что массовый туризм, который следует занести в книгу рекордов товарища Гиннеса, приведет к резкому росту производительности труда в Украине, повышению общего культурного уровня и установлению новых европейских стандартов. Как будто рухнул железный занавес и нация, теребя кружевные трусы, оказалась в настоящем раю. И поскольку она (нация) здесь никому и на фиг не нужна, то помощь психолога, дежурящего по приказу верховного главнокомандующего на границе, очень и очень понадобится. Особенно после принудительной депортации украинцев, которые почему-то решили, что все в ЕС им должны.