ООН подсчитала примерную численность боевиков ИГ

Совет безопасности ООН опубликовал доклад Генерального секретаря об угрозе миру и безопасности со стороны «Исламского государства». Среди прочего была отмечена численность ее боевиков в Ираке и Сирии.



По информации всемирной организации, в рядах террористов воюют от 12 до 20 тысяч боевиков, их число значительно сократилось за последние 16 месяцев. Также замедлился приток иностранных боевиков. В совбезе предполагают, что теперь основная угроза международной безопасности состоит в возвращении боевиков в свои страны и их перемещении из зоны конфликта в другие регионы.



В ООН отмечают, что финансирование ИГ находится на критическом уровне. Террористы по прежнему получают прибыль от незаконной продажи нефти и от вымогательств. Эксперты полагают, что самопровозглашенный халифат оперирует суммами в несколько десятков миллионов долларов ежемесячно. При этом в 2015 году доходы ИГ составляли до 500 миллионов долларов в месяц.

