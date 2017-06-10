Группу "Воля народа" в Раде могут распустить

Депутатская группа "Воля народа" в Верховной Раде Украины будет распущена, если не пополнит свои ряды в определенный регламентом срок, заявляет первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник.



"Если они (депутаты из группы "Воля народа" - ИФ) в течение определенного регламентом срока не пополнят свои ряды, то будет объявлено, что прекратила деятельность эта группа", - сказал П.Пинзеник журналистам в кулуарах парламента в пятницу.



Согласно регламенту работы Верховной Рады, спикер парламента объявляет о роспуске группы (фракции) через 15 дней после того, как ее состав стал меньшим от необходимого минимального количества народных депутатов. Количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. В наименьшую фракцию "Батькивщина" в течение первой сессии входило 19 депутатов, таким образом, в нынешнем созыве парламента фракция или депутатская группа должна состоять минимум из 19 парламентариев.



Ранее в этот день председатель Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании объявил, что депутатская группа "Воля народа" исключила из своего состава нардепа Александра Онищенко, а парламентарий Сергей Мельничук сам покинул ее ряды.



После данного объявления в группе "Воля народа осталось 17 народных депутатов, что является основанием для роспуска группы.

