СМИ: В агентствах, работавших с Яндексом, планируются обыски
Служба безопасности Украины планирует проверки и обыски в офисах компаний, которые сотрудничали с Яндекс Украина. Об этом изданию Marketing Challenge сообщил топ-менеджер одной из крупнейших украинских IT-компаний.
По его словам, внутри СБУ создан новый отдел, который проверяет всех контрагентов компании. В первой группе риска – диджитал-агентства и сейлз-хаузы.
В пресс-службе СБУ информацию не комментируют.
Напомним, 29 мая СБУ провела обыски в украинских офисах Яндекса в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена".
Источник: Корреспондент
09.06 15:12