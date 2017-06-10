СМИ: В агентствах, работавших с Яндексом, планируются обыски

Служба безопасности Украины планирует проверки и обыски в офисах компаний, которые сотрудничали с Яндекс Украина. Об этом изданию Marketing Challenge сообщил топ-менеджер одной из крупнейших украинских IT-компаний.



По его словам, внутри СБУ создан новый отдел, который проверяет всех контрагентов компании. В первой группе риска – диджитал-агентства и сейлз-хаузы.



В пресс-службе СБУ информацию не комментируют.



Напомним, 29 мая СБУ провела обыски в украинских офисах Яндекса в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена".

