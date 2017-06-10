США не отменят санкции против России, уверен Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что США не отменят санкции в отношении Российской Федерации. "США присутствуют в "Нормандском формате", у нас есть полная информация, и американцы будут иметь всю информацию. Мы не видим угрозы, что политика санкций будет отменена", - сказал он на пресс-конференции в Харькове в пятницу.



Президент сообщил, что на сегодняшний день идут интенсивные переговоры в "Нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия). "Несколько дней тому назад завершилась встреча в "Нормандском формате" на уровне политических советников. И во время этих встреч у нас с Францией и Германией единая позиция относительно имплементации Минских соглашений", - сказал П.Порошенко.



По его словам, западные партнеры Украины требуют от России выполнения Минских соглашений, и увязывают выполнение этого критерия Москвой с санкциями.



"Наши партнеры требуют, чтобы санкции продолжались и усиливались против России, если она не выполняет минские договоренности", - сказал П.Порошенко, добавив, что Украина постоянно координирует усилия со своими партнерами по "Нормандскому формату".



Президент также сообщил, что на сегодняшний день готовится его официальный визит во Францию для переговоров с новоизбранным президентом Эммануэлем Макроном.

