Китайский клуб предложил Роналду контракт с зарплатой 120 миллионов евро в год

Китайский футбольный клуб, название которого не раскрывается, предложил форварду мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду контракт с зарплатой 120 миллионов евро в год. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает AS.



Испанской команде за трансфер игрока китайцы готовы заплатить 200 миллионов. О том, на какой стадии находятся переговоры, не сообщается. По информации источника, руководство китайского клуба планирует на следующей неделе прилететь в Мадрид, чтобы провести встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом.



В среду, 7 июня, сообщалось, что французские ПСЖ и «Монако», английский «Манчестер Юнайтед», а также один из китайских клубов готовы заплатить за 32-летнего Роналду 180 миллионов евро. Действующий контракт португальца с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года.

