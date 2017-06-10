Минэкологии назвало 15 городов Украины с наиболее загрязненным воздухом

В 15 городах Украины в прошлом году наблюдался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов на запрос УНН.



По данным ведомства, самыми грязными городами Украины стали Днепр, Каменское, Одесса, Славянск, Краматорск, Херсон, Лисичанск, Николаев, Луцк, Кривой Рог, Мариуполь, Киев, Рубежное, Запорожье и Ужгород.



В Минприроды пояснили, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха обусловлен повышенным содержанием специфических вредных веществ – формальдегида, фенола, фтористого водорода, аммиака.



Наиболее загрязненными областями Украины по итогам 2016 признаны Днепропетровская, Донецкая и Луганская. Общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в Украине в 2016 году оценивался как высокий.

