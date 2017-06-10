НАТО проинформирован о решении Рады закрепить курс Украины на членство в Альянсе

НАТО проинформирован о решении Верховной Радой Украины закрепить на законодательном уровне курс Украины на членство в Альянсе, но еще не получал официальных заявок на членство от украинского правительства, сообщила директор центра информации и документации НАТО Барбара Маронкова.



"Когда речь идет о решении, принятом Верховной Радой об изменениях и дополнениях в ориентиры украинской внешней политики, включающие членство Украины в НАТО, то мы были проинформированы об этом решении. Тем временем, НАТО еще не получало официальной заявки относительно вступления в Альянс от украинского правительства", - сказала Б.Маронкова на пресс-конференции в пятницу в Киеве, комментируя соответствующее решение Верховной Рады и в целом шансы Украины на членство в НАТО.



Она подчеркнула, что в настоящее время продолжается реализация решения Варшавского саммита НАТО о концентрации на процессе реформирования сектора обороны и внедрения Стратегического бюллетеня обороны-2020 как на приоритетном направлении для Украины и НАТО.



"Это наш приоритет в работе. А когда речь идет о будущем развитии, конечно, нам надо увидеть (официально закрепленную позицию - ИФ) и принять решение", добавила - Б.Маронкова.



Как сообщалось, 8 июня 2017 года Верховная Рада определила углубление сотрудничества Украины с НАТО с целью обретения членства в этой организации как основу внешней политики. За соответствующий законопроект №6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины поддержали 276 народных депутатов.



Закон предусматривает внесение изменений в законы об основах внутренней и внешней политики, который был принят 1 июля 2010 года, и в закон об основах национальной безопасности Украины, принятый 19 июня 2003 года.

