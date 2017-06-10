Тереза Мэй договорилась о коалиции с североирландскими юнионистами - СМИ

Лидер Консервативной партии Великобритании Тереза Мэй договорилась о создании коалиции с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. Коалиция позволит тори, не набравшим простого большинства в парламенте по итогам досрочных выборов, сформировать правительство.



Ожидается, что днем 9 июня Мэй встретится с королевой Елизаветой II и объявит ей о том, что готова сформировать правительство.



Как пишет The Guardian, переговоры с юнионистами начались еще в ночь после выборов. Источник газеты в североирландской партии сообщил, что решение о коалиции было принято в связи с тем, что политическое движение, выступающее за сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании, уже работало с Мэй и ранее, а также считает, что альтернативные варианты правительства «недопустимы».



Издание утверждает, что одним из требований юнионистов было обещание не допустить придания Северной Ирландии какого-либо особого статуса после выхода из ЕС. По их мнению, это приведет к усилению связей между Северной Ирландией и Ирландией, которая входит в ЕС. Получат ли юнионисты посты в новом правительстве, не сообщается.



По итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании Консервативная партия получила 318 мест в парламенте. Для получения большинства и формирования правительства необходимо не менее 326 мест. Демократическая юнионистская партия получила 10 мест. Таким образом, коалиция получит большинство и сможет сформировать правительство, а Тереза Мэй сохранит пост премьер-министра.

