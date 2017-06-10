В Киеве лжеминер получил два года тюрьмы

В Киеве лжеминера госучреждения приговорили к двум годам лишения свободы, сообщили в столичной полиции. По данным правоохранителей, в ноябре 2016 года уроженец Киевской области сообщил о заминировании государственного учреждения.



После проверки правоохранители не нашли никаких подозрительных вещей и веществ. При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники полиции задержали "минера", который уже отбывал заключение в местах лишения свободы.

