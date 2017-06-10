Президент Литвы рассказала, как Украине вступить в НАТО
Большинство евроинтеграционных реформ осуществляемых Украиной нужны для получения членства в Североатлантическом альянсе.
Такое мнение высказала президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе пресс-конференции по результатам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Харькове, написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в твиттере.
"Большинство реформ, которые вы осуществляете для евроинтеграции, нужны и для обретения членства в НАТО", - отметила она.
Источник: Вести
09.06 17:14