Президент Литвы рассказала, как Украине вступить в НАТО

Большинство евроинтеграционных реформ осуществляемых Украиной нужны для получения членства в Североатлантическом альянсе.



Такое мнение высказала президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе пресс-конференции по результатам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Харькове, написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в твиттере.



"Большинство реформ, которые вы осуществляете для евроинтеграции, нужны и для обретения членства в НАТО", - отметила она.

