Омбудсменом хочет стать депутат-миллионер, фирма которого подозревается в отмывании 300 млн. грн. и неуплате налогов

На прошлой неделе, Комитет Верховного Совета Украины по вопросам прав человека допустил кандидатуры народных депутатов Людмилы Денисовой и Сергея Алексеева, а также адвоката Андрея Мамалыгу к голосованию на должность уполномоченного по правам человека.



Должность омбудсмена является достаточно важной и ответственной, а также позволяет влиять на судебную систему в целом. В то же время, уполномоченный по правам человека должен обладать высокими моральными и деловыми качествами, незапятнанной репутацией и пользоваться как поддержкой внутри страны, так и за рубежом.



Оказалось, что «скелеты в шкафу» есть у каждого кандидата на должность, хоть и в разной степени существенные. Например, Людмилу Денисову в 2000 году правоохранительные органы АР Крым пытались привлечь к уголовной ответственности, однако вскоре уголовное дело было закрыто. К слову, сама Денисова связывает уголовное дело в отношении нее с ее несогласием с политикой действующей в АР Крым на тот момент власти.



Мамалыга имеет в своей биографии уголовное дело 2013 года по факту кражи лифтового оборудования, признан сфабрикованным и имущественный спор связанный с ООО «НПП «Свет», однако по информации ГПУ, они не были связаны с адвокатской деятельностью Андрея Мамалыги.



Больше всего неприятных и грязных историй у Сергея Алексеева: начиная от сумм и объектов в декларации - информация подробно раскрыта в видео ТСН, канала 1+1 .



Также предприятие Сергея Алексеева ООО «Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры» было уличено в отмывании на протяжении 2001-2015 годов более 300 млн. грн., полученных незаконным путем и обналиченных с помощью налоговых площадок «Юридическая компания «Экспириенс Ло», «Ревиндорторг», «Гвиана», «Мегарид», «Центр ТК» и др., в связи с чем не уплачено более 50 млн. грн. ПДВ. Кроме того Алексеев был уличен в давлении в подкупе и коррупционных связях с судьями. Ну и наконец, в марте 2017 года непосредственно в США была обнародована информация о том, что Конгресс США создает комиссию по коррупции в Украине, среди фигурантов оказалась фамилия народного депутата, представителя Блока Порошенко Сергея Алексеева.



А это значит, что достойного кандидата на "независимую" должность в списке нет. Хотя, попытки проталкивания удобного для власти и контролируемого его же грехами человека продолжаются. Что собственно наводит на мысль возможного провала конкурса, с дальнейшим сохранением существующего омбудсмена, либо полной замены кандидатур.



Если же выбор состоится, это может нанести большой имиджевый ущерб самой власти, как со стороны западных партнеров, так и со стороны украинского электората.



http://uainfo.org/blognews/1496941349-ombudsmenom-hoche-stati-deputat-milyoner-firma-yakogo-pidozryuetsya.html



