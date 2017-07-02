Более 50% украинцев против визового режима с РФ - опрос

Более половины украинцев не поддерживают введение визового режима с РФ, свидетельствуют данные социологического опроса Фонда "Демократические инициативы " им. Илька Кучерива. Согласно данным опроса, 51,4% респондентов не поддерживают введение визового режима с РФ, в свою очередь, поддерживают визовый режим с РФ 32,9% опрошенных, затруднились ответить 15,7%.



Наибольшей поддержкой визовый режим пользуется среди жителей западной Украины (60% поддерживают, 28% - нет), а наименьшей – среди жителей южных областей (14% поддерживают, а 62% - нет).



На вопрос "Приходилось ли вам в последние три года бывать в России?" большинство опрошенных (91,8%) ответили отрицательно, и только 8,1% сказали, что бывали в РФ, 0,1% не ответили на вопрос. У половины опрошенных украинцев в РФ проживают родственники, друзья или близкие знакомые.



Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы " имени Илька Кучерива и Центром Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность 2,3%.

