Адель заявила о возможном прекращении концертной деятельности

Британская певица Адель может прекратить концертную деятельность. Об этом она написала в письме поклонникам, фотографию которого выложили в фанатский Instagram-аккаунт.



Рукописное послание было вложено в программки на концертах исполнительницы в Лондоне.



«Я хотела, чтобы мои финальные шоу были в Лондоне, потому что я не знаю, буду ли я когда-нибудь еще выступать, так что в последний раз хотелось бы сделать это дома», — говорится в письме.



Певица подчеркивает, что за свою карьеру успела дать более 100 концертов в Великобритании, Ирландии, Европе, Америке, Австралии и Новой Зеландии.



«Я делала это только для вас в надежде, что смогу повлиять на вас так же, как когда-то на меня повлияли во время живых выступлений любимые артисты», — добавила исполнительница.



Адель — одна из самых успешных современных певиц. На церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми-2017» ей присудили статуэтки за «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года», а также награду в категории «Лучший альбом».

