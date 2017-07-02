Доходы местных бюджетов с 2014 выросли на 100 млрд грн - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что доходы местных бюджетов в Украине с 2014 года выросли на 100 млрд грн и продолжают расти.



"За это время местные бюджеты выросли на 100 млрд грн. Уверен, что в 2014 году очень мало кто верил в цифру 100 млрд грн", - сказал президент в ходе мероприятий по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины в Киеве в пятницу.



П.Порошенко добавил, что доходы бюджета Киева выросли с около 24 млрд грн в 2014 году до 39 млрд грн в 2016 году , в Днепре – с 3 до 11 млрд грн, в Виннице – с 0,5 млрд грн до 3 млрд грн.



"Эти миллиарды – отремонтированные или построенные дороги, школы и больницы. Это - закупленная в городах коммунальная техника, троллейбусы и трамваи. Выиграл каждый город", - подчеркнул глава государства.

