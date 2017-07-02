МИД прорабатывает вопрос возможного въезда в Украину граждан РФ по биометрическим паспортам

В Министерстве иностранных дел Украины проводится работа над возможностью введения въезда/выезда на территорию государства граждан Российской Федерации по биометрическим паспортам, сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев.



"Работа началась, и МИД, привлекая экспертов и гражданское общество, обсуждает это не только на государственном, правительственном уровне. Это одна из опций ... Решение по этому вопросу еще не было принято, и у нас есть много инструментов, и каждый из них имеет право на будущее. Будем исходить из тех реальных задач, которые ставятся перед МИД и спецслужбами, руководством государства", - сказал А.Макеев во время пресс-конференции "Визы и ограничения российского влияния в Украине: наступление на свободы или требование времени?" в пятницу в Киеве.



Он также рассказал, что одним из вариантов может стать ограничение на въезд для определенных категорий граждан РФ, которые будут определяться в процессе взаимодействия со спецслужбами или же, еще одним вариантом рассматривается введение визового режима.



По словам А.Макеева, не исключено также введение абсолютного запрета на въезд в Украину с территории РФ.



"В конце концов, может быть введен абсолютный запрет, если будет, с точки зрения национальной безопасности такая необходимость", - резюмировал дипломат.



Позже в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" А.Макеев рассказал, что согласно действующему законодательству в компетенции правительства входит изменение порядка въезда/выезда лиц на территорию страны.



"Сам порядок поездок граждан регулируется межправительственным соглашением, соответственно это в полномочиях правительства изменять имеющееся на сегодня соглашение", - добавил дипломат.



Как сообщалось, ранее идею ввести въезд в Украину для граждан РФ по биометрическим паспортам поддержали секретарь СНБО Александр Турчинов и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

