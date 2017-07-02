Угроза повторения львовской ситуации с мусором есть у каждого украинского города - Кличко

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко считает, что угроза повторения ситуации с утилизацией твердых бытовых отходов, подобная сложившейся во Львове, есть перед каждым городом страны и во избежание ее необходимо строить мусороперерабатывающие заводы.



"Ситуация на самом деле плоха по всей стране: нам необходимо строить мусороперерабатывающие заводы. Но до тех пор, пока мусор ничего не будет стоить, инвесторы идут очень тяжело. Сейчас мы рассматриваем в городе Киеве модернизацию мусоросжигательного завода "Энергия", что позволит увеличить его мощность на 30%", - сказал В.Кличко журналистам в ходе мероприятий по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины в Киеве в пятницу



По его словам, в Киеве также рассматривается возможность строительства завода по сортировке и переработке твердых бытовых отходов.



"Ни в коем случае не хотим, чтобы такая ситуация, как во Львове, повторилась в Киеве. Но угроза есть не только перед Киевом или Львом - это угроза перед каждым городом Украины", - подчеркнул В.Кличко.

