Меркель объяснила, почему голосовала против легализации гей-браков

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что голосовала против закона о легализации однополых браков.



"Мое убеждение, что в шестой статье Основного закона говорится о браке между мужчиной и женщиной. И эта убежденность привела к тому, я считаю, что мы должны принимать этот вопрос, о возможности однополых браков, как "решение по совести", - сказала Меркель в эфире телеканала N24.



Ранее бундестаг одобрил законопроект о "браке для всех". За принятие документа проголосовали 393 депутата, против - 226, еще четверо воздержались.



По словам канцлера, голосованию в бундестаге предшествовала "долгая, интенсивная и очень эмоциональная дискуссия".



Меркель также выразила надежду, что принятие закона позволит сделать шаг по направлению "к социальному миру и единству".

