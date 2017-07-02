В ООН рекомендуют Украине покончить с безнаказанностью за пытки

Подкомитет ООН по недопущению пыток рекомендует Украине внести законодательные изменения, которые позволят устранить механизм безнаказанности за пытки и жестокое обращение.



"Подкомитет по недопущению пыток повторно высказывает рекомендации относительно того, что положение Уголовного кодекса, которые содержат определение пыток, необходимо привести в полное соответствие со ст.1 Уголовного процессуального кодекса, тем самым устранив реальные или потенциальные лазейки для безнаказанности", - говорится в докладе подкомитета ООН по недопущению пыток, презентованном в пятницу в Киеве.



В докладе отмечается, что подкомитет рекомендует, чтобы за такое преступление, как пытки открывались уголовные производства по статье, которая касается пыток, а не статье о злоупотреблении властью или превышении власти.



Кроме того, в рекомендациях подкомитета значится, что Украине следует предпринять "срочные меры по предотвращению наказаний всех действий, связанных с пытками и жестоким обращением, которые совершались государственными должностными лицами, либо же при их молчаливом согласии".



Также подкомитет рекомендует расследовать все заявления о применении пыток и жестоком обращении.



Среди рекомендаций подкомитета значится необходимость обязательного доступа каждому человеку, лишенному свободы, к адвокату с момента лишения свободы и гарантий, что этот доступ будет у него на протяжении всего периода содержания под стражей.



Помимо этого, подкомитет рекомендует соответствующим украинским органам гарантировать задержанным лицам получение медицинской помощи сразу после обращения и позволять членам семей задержанных лиц общаться не только по закону, но и на практике.



Подкомитет рекомендует создать условия для того, что бы задержанные имели возможность подавать жалобы непосредственно в руководство места содержания под стражей или другие инстанции, а также в органы, которые имеют полномочия исправления ситуации.



В своем докладе подкомитет высказал обеспокоенность материальными условиями содержания пожизненно заключенных и рекомендовал улучшить условия их содержания.



После обнародования доклада подкомитета первый замиститель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова подчеркнула: "В плане законодательной работы имплементации рекомендаций комитета мы в первую очередь уже подали изменения в уголовный кодекс, которые касаются уточнения термина "пытки"…Чтобы привести его в соответствие с Конвенцией ООН против пыток",



По ее словам, также внесен ряд законодательных изменений, которые позволяют использовать Интернет в местах лишения свободы.



"Сейчас пилотируются проекты по интернет свиданиям, по видеосвязи можно провести встречу, а так же интернет жалобам, которые позволяют заключенным подавать в госорганы свое обращение", - добавила Н.Севастьянова.

