Пенсионный фонд Украины может стать бездефицитным в течение 7 лет - Минфин

В случае принятия правительственного проекта пенсионнойреформы Пенсионный фонд Украины может стать бездефицитным в течение семи лет, сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.



"Несмотря на проведение пенсионной реформы, которую мы просчитали и заложили в Бюджетную резолюцию на 2018-2020 гг., и осовременивание пенсий, мы предусматриваем, что дефицит Пенсионного фонда в эти три последующие годы останется на уровне 141 млрд грн. Это уже достижение, поскольку для осовременивания пенсий понадобится больше средств. Соответственно, средства, которые реформа дополнительно сгенерирует для Пенсионного фонда, пойдут на осовременивание пенсий. Далее, с 2021 года, этот дефицит будет постепенно снижаться и за семь лет он будет приведен к нулю, а Пенсионный фонд станет самодостаточным", - сказала О.Маркарова на брифинге в пятницу.

