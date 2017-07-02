Мусор из Львова полностью вывезут до середины июля

Львовская областная государственная администрация намерена полностью вывезти отходы из Львова до середины июля, заявил глава Львовской ОГА Олег Синютка. "По нашим подсчетам, до середины июля мы очистим Львов от отходов", - сказал он на брифинге во Львове.

По словам главы Львовской ОГА, уже разработана программа вывоза ТБО из Львова на следующие два года. Очистка города является первым этапом.

Второй этап – рассчитан на следующие 3 месяца. В течение этого срока власти области планируют уменьшить количество отходов, вывозимых на полигоны Львовской области и перейти к системному вывозу отходов.

В течение третьего этапа, который завершится в ноябре текущего года, запланировано возобновить систему организации сбора ТБО, в том числе, сортировку и вывоз вторсырья, что весомо уменьшит количество отходов, вывозимых на полигоны.

В 2018 году в течение четвертого этапа власти области планируют перейти к системной переработке и утилизации отходов, в том числе и посредством изготовления топлива RDF (Refuse Derived Fuel).

Последним этапом программы станет начало строительства комплекса по переработке отходов в 2019 году, подчеркнул О.Синютка.

Он отметил, что власти Львова не согласовывали с Львовской ОГА окончательный проект решения о передаче функций по вывозу отходов из города, но областная госадминистрация возьмет на себя эту функцию, поскольку власти города с ней не справились.