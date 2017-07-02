Миллер: суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 1,7 млрд. долларов

В соответствии с решением Стокгольмского арбитража, взыскание с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" превышает 1,7 миллиарда долларов, сообщил председатель правления российской компании Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров. "Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража, это не окончательное, а промежуточное решение.

По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, взыскание с НАК "Нафтогаз Украины" в пользу "Газпрома" превышает сумму 1,7 миллиарда долларов", — сказал он.



Миллер отметил, что аргументация арбитров по многим вопросам представляется российской стороне недостаточной. Поэтому "Газпром" принял решение обжаловать вердикт Стокгольмского арбитража в апелляционном суде Швеции.



Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил журналистам, что компания ожидает окончательного решения суда Стокгольма до конца этого года.



Медведев пояснил, что цифра в 1,7 миллиарда долларов, которые могут взыскать с "Нафтогаза" в рамках арбитража, является разницей между предварительно оцененными судом требованиями к сторонам.



В свою очередь, пресс-служба украинского госхолдинга сообщила, что арбитраж предложил компаниям попробовать договориться по суммам претензий в споре по контракту на поставки газа.



"Суд предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" попробовать договориться о суммах. Такие переговоры пока продолжаются. Если стороны не придут к соглашению, ожидается, что суд определит суммы самостоятельно", — говорится на официальной странице компании в Facebook.



В компании также сообщили, что в промежуточном решении Стокгольмского арбитража нет указания на то, что украинский холдинг должен выплатить "Газпрому" 1,7 миллиарда долларов.



В конце мая Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

