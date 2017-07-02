Гужва заявил, что СБУ вызвала его на допрос

Главред украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала его на допрос по делу о массовых беспорядках в Киеве в феврале 2014 года, во время которых погибли люди.



Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве 24 июня арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), в понедельник за него внесли залог.



"При выходе с телеканала "112", где я был сегодня на эфире, ко мне подошли два человека, представились сотрудниками СБУ и вручили мне повестку на допрос по делу о расстрелах на Майдане. К этому делу меня еще не привязывали. Повестки при выходе с эфиров также еще никогда не вручали. Ну что ж, сходим, поговорим", — написал Гужва на своей странице в Facebook.



Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.



Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

