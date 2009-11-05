ГПУ объявила новые подозрения Януковичу по убийствам на Евромайдане

Департамент специальных расследований Генпрокуратуры уведомил о новых подозрениях по расстрелу Евромайдана в феврале 2014 года бывшим высокопоставленным чиновникам экс-президента Виктора Януковича, в том числе и ему самому. О этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Также ГПУ уведомила об изменении ранее сообщенных подозрений.



Подозрения касаются: Януковича, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка, экс-главы СБУ Александра Якименко, экс-замглавы СБУ Владимира Тоцкого, экс-заместителя начальника - начальника милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве Петра Федчука.



"За этими сухими строками стоит титаническая работа не только следователей и прокуроров, но и волонтеров", - отмечает Луценко.



В пятницу вечером в своей странице в соцсети Фейсбук Ю.Луценко написал, что были предъявлены новые и изменены предыдущие подозрения в совершении преступлений В.Януковичу, министру внутренних дел Виталию Захарченко, заместителю министра внутренних дел Украины Виктору Ратушняку, главе Службы безопасности Украины Александру Якименко, замглавы СБУ – экс-главе Антитеррористического центра при СБУ Владимиру Тоцкому, заместителю начальника - начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве Петру Федчуку в совершении и в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в указанный период в центральной части Киева относительно митингующих, в составе организованной преступной группы.



В частности, по словам генпрокурора, вышеуказанные лица подозреваются в незаконном препятствовании организации и проведению митингов, шествий и демонстраций, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, умышленного убийства двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта.



Как сообщает Генеральная прокуратура Украины на странице в Фейсбук, по совокупности содеянного действия В.Януковича, В.Захарченко, В.Ратушняка, А.Якименко, В.Тоцкого, П.Федчука квалифицированы органом досудебного расследования по ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции Закона от 07.04.2011), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 пп. 1,5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 пп. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (в редакции закона от 05.11.2009), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (в редакции закона от 05.11.2009), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.



"Сообщение о подозрении вручены защитникам бывших высокопоставленных должностных лиц и способом, предусмотренным Уголовном процессуальным кодексам Украины", – проинформировали в Генпрокуратуре.



Ю.Луценко также уточнил, что "за этими сухими строками стоит титаническая работа не только следователей и прокуроров, но и волонтеров". "Поэтому сегодня имел удовольствие по поручению президента вручить государственную награду Эвелине Нефертари, которая создала документальную синхронизированную видеофиксацию расстрела Небесной Сотни и других преступлений против мирных демонстрантов", - отметил генпрокурор.



Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины проводит расследование целого ряда уголовных производств, в которых сообщено о подозрении В.Януковичу.



В том числе В.Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины, которое на сегодняшний день рассматривается в Оболонском районном суде г.Киева по существу.

