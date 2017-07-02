В ДНР объяснили, что мешает полному прекращению огня в Донбассе

Полное прекращение огня в Донбассе невозможно из-за недоговороспособности Киева, заявил в пятницу журналистам спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.



Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.



"Необходимо приложить усилия, чтобы вернуть ситуацию. Если не прекратить обстрелы полностью, что является весьма трудным, потому что наш оппонент – это Украина, недоговороспособная Украина, то хотя бы просто добиться снижение количества обстрелов. Это будет весомым шагом для недопущения конфликта и развязывания полноценных боевых действий", — сказал Пушилин.

