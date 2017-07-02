Украина ждет первую поставку угля из США в августе

Украина ждет первую партию угля из США в объеме 120 тысяч тонн в августе, сообщил РИА Новости советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина запросила у Соединенных Штатов поставки угля, ей нужны миллионы тонн и немедленно.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью трем украинским телеканалам заявил, что Украина закупит 2 миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. Власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.



"Согласно существующим договоренностям, первая партия импортируемого угля из США ожидается в августе. Сегодня можем говорить об объемах первой партии — 120 тысяч тонн, которая прибудет в августе", — сказал Белявский.



По его словам, объемы поставок могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита на Украину коллег из министерства энергетики США. "Двусторонняя встреча запланирована на август месяц. Конкретные объемы последующих поставок будут известны в августе, после двусторонних переговоров", — сказал Белявский.



Ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.



В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.

