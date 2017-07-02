Большинство украинцев не поддерживает введение виз с Россией

Более половины жителей Украины не поддерживают возможное введение визового режима с РФ.



Таковы итоги социологического опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра имени Разумкова, обнародованные в пятницу, 30 июня.



"Большинство населения Украины (51%) не поддерживают возможное введение визового режима с Россией", - говорится в пресс-релизе о результатах исследования.



При этом идею введения визового режима поддерживают 33% опрошенных граждан, еще 16% респондентов не определились. Поддерживают введение визового режима с Россией только в западном регионе Украины (60% поддерживают, 28% - нет), в остальных - преобладает негативное отношение к этой инициативе.



В частности, в центральном регионе поддерживают визовый режим с Россией 28% граждан, не поддерживают - 53%, в южном - соответственно 14% и 62%, в восточном - 20% и 66%.



Опрос проводился с 9 по 13 июня по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего было опрошено 2018 совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

