В Госдуме назвали обвинения СБУ в связи России с атакой вируса Petya фейком

Обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в причастности России к атаке вируса-вымогателя Petya являются очередным фейком, на который не следует реагировать, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин (ЛДПР).



Глобальная атака вируса-вымогателя Petya во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, а также российские компании. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. СБУ заявила, что к атаке вируса-вымогателя якобы причастны спецслужбы России.



"Они ищут в России любую уловку, любую делают пакость для того, чтобы каким-то образом все списать на Российскую Федерацию… Они пытаются создать сами какой-то фейк, а потом опять выдают за ту ситуацию. В России вот делать нам больше нечего, как атаковать Украину, не великий народ Украины, а великий режим (Петра) Порошенко", — сказал Деньгин РИА Новости.



Депутат при этом уверен, что выводы СБУ ни на чем не основаны, "как и большинство выводов, которые делает правительство Порошенко". "Я думаю, что вообще никак не надо реагировать. Еще раз — караван дальше идет, собака лает", — считает депутат.



При этом Деньгин предложил президенту Порошенко "поискать соринку в своем глазу", учитывая возможности современных технологий. "Может, они сами это делают? Зададимся вопросом. Не будем обвинять, как Порошенко нас. Может, просто стоит разобраться в своем огороде, товарищ Порошенко?" — подытожил он.



Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

