В Киеве прокомментировали арест украинского военного в Италии

Украинского военнослужащего Виталия Маркива арестовали в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Рокелли вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году, сообщил в субботу заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Генпрокуратура удивлена ​​арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия, по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли вблизи города Славянск в мае 2014 года, выдвинутого прокуратурой города Павия", — написал Енин на своей странице в Facebook.



По его словам, Генпрокуратура расследует уголовное дело по факту гибели гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского коллегу Андрея Миронова. При этом Енин отметил, что ГП Украины сотрудничает с итальянскими коллегами по этому делу.



"При этом по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны… террористических войск. Генпрокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива Виталия или его немедленного освобождения", — добавил Енин.

