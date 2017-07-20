СБУ: убийство Шеремета - это вызов для всей правоохранительной системы Украины

В годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в СБУ пообещали в дальнейшем поддерживать Национальную полицию, которая расследует это преступление. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ. "Год назад, 20 июля, в Киеве был цинично убит Павел Шеремет. Его смерть - это не только огромная потеря, но и вызов для всей правоохранительной системы Украины", - говорится в сообщении.

