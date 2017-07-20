Арабские страны смягчают требования к Катару

Четыре арабские страны во главе с Саудовской Аравией, объявившие бойкот Катару, больше не настаивают на выполнении им 13 условий ультиматума, выдвинутого ими в июне.



Дипломаты из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта сообщили журналистам в ООН, что теперь они готовы удовольствоваться шестью общими принципами.



В их числе приверженность борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также прекращение актов провокаций и подстрекательства. Катар, отрицающий какую бы то ни было помощь террористам, никак пока это заявление не комментировал.



Выступая перед журналистами на брифинге в ООН в Нью-Йорке, дипломаты четырех ведущих арабских государств заявили, что хотели бы добиться мирного разрешения конфликта.



Посол Саудовской Аравии Абдулла аль-Муалими сообщил, что на встрече в Каире 5 июля министры иностранных дел четверки сформулировали шесть основных принципов, "которые будут вполне приемлемыми для Катара".



Эти принципы, как сообщает New York Times, подразумевают борьбу с терроризмом и экстремизмом, отказ от предоставления финансовой помощи и укрытия террористическим организациям, прекращение подстрекательства к ненависти и насилию и невмешательство во внутренние дела других государств.



По этим положениям, заявил Муалими, уступки невозможны. Но в то же время он добавил, что стороны могут обсудить пути их осуществления.

