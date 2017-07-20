В Раду внесли законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

В Верховную Раду был внесен проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности). Карточка соответствующего законопроекта содержится на официальном веб-портале парламента.



Проект закона имеет регистрационный номер 6773, он был зарегистрирован 19 июля 2017 года. Его инициаторами выступили 158 народных депутатов. Текст законопроекта на сайте Рады пока не обнародован.



Законопроект еще должен пройти рассмотрение в комитетах парламента по вопросам: правовой политики и правосудия (председательствует Князевич Р.П.), регламента и организации работы Верховной Рады Украины (Пинзеник П.В.), бюджета (Павелко А.В.), предотвращения и противодействия коррупции (Соболев Е.В.) и европейской интеграции (Ионова Н.Н.).

