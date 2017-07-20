Следствие считает очень вероятным российский след в убийстве Шеремета

Следствие, основываясь на череде факторов, считает очень вероятным российский след в убийстве журналиста Павла Шеремета и ряда украинских высокопоставленных офицеров, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко



"Послу убийства Павла Шеремета похожим образом были совершены три убийства офицеров СБУ и Минобороны. Полковник Хараберюш в Мариуполе в марте, 27 июня – полковник Шаповал в Киеве и полковник Ввозный в Константиновке. Для нас похожий способ этих преступлений и ряд других факторов свидетельствуют, что очень вероятно является именно российский след. И он - непосредственно в убийстве журналиста, гражданина РФ Павла Шеремета", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.



Вместе с тем, подчеркнул А.Шевченко, в деле об убийстве П.Шеремета на сегодня процессуальных подозреваемых нет.



По его словам, следствие по этому делу усложняется невозможностью проводить необходимые следственные действия на территории Российской Федерации, где у убитого журналиста были определенные контакты.



В частности, отметил А.Шевченко, следствие хотело бы допросить находящегося на территории РФ бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, с которым связывают медиа-холдинг "Вести", где работал некоторые время П.Шеремет.



"Потерпевший встречался с А.Клименко незадолго до своей гибели и вел какие-то разговоры", - отметил спикер МВД.



Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

