В Испании в четверг эксгумируют тело Сальвадора Дали

В четверг в городе Фигерас (провинция Жирона, Каталония), эксгумируют тело художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Процедуру проведут по решению суда, удовлетворившего иск женщины, утверждающей, что он – ее кровный отец.



Пилар Абель Мартинес родилась 1 февраля 1956 года в Фигерасе. Якобы у ее матери была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме одной из местных семей. В 1955 году мать переехала в Кастельон-де-Ампуриас, здесь вышла замуж и через некоторое время у нее родилась дочь. По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки, матери официального отца.



В 2015 году Пилар Абель подала первый иск на установление отцовства. В июне 2017 года суд встал на ее сторону.



Если экспертиза действительно докажет, что великий сюрреалист ее биологический отец, Пилар сможет претендовать на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства. По некоторым оценкам, речь идет о сумме в 300 миллионов евро.



Могила Дали находится в театре-музее Сальвадора Дали, созданном им самим в Фигерасе в 1983 году. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело замуровано в полу одной из комнат театра-музея. Дали умер 23 января 1989 года на 85 году жизни.



Руководство Фигераса попыталось отсрочить эксгумацию – на прошлой неделе мэр города Марта Фелип заявила, что, "при всем желании исполнить судебное решение, сделать это 20 июля практически невозможно", и что это "не такая простая вещь".



"Те, кто знает особенности этого здания и склепа, понимают: чтобы открыть гроб, надо вести ремонтные работы", — заявила градоначальница. Она напомнила, что художник покоится в склепе под каменной плитой, которая весит тонну. Кроме того, здание относится к наследию, представляющему Национальный культурный интерес. Таким образом, необходимо запрашивать разрешение на проведение работ. Суд к мнению городского руководства не прислушался.



Процесс эксгумации начнется вечером после закрытия музея для посещения. Работы должны завершиться к утру пятницы. В этом процессе будут участвовать группа судебно-медицинской экспертизы и представители суда.



Когда могут стать известны результаты анализа ДНК, не известно.

