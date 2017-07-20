Матиос может зачистить "обнальную" сферу под себя - СМИ

Массовое задержание экс-налоговиков эпохи Януковича и обыски в ТРЦ "Гулливер" в рамках "антикоррупционной операции", проходящей под началом главного военного прокурора Анатолия Матиоса и главы МВД Арсена Авакова, могут быть отвлекающим маневром, сообщает Znaj.ua.



Как пишет информационное агентство "Олигарх-медиа", реальной целью кураторов указанной операции может быть перераспределение сфер влияния в "обнальной" сфере в свою пользу.



Упомянутый Матиос, который при Януковиче был куратором силовых структур в Администрации Януковича (был замначальника контрольно-ревизионного управления АП) и имел доступ к внутренним материалам Министерства доходов и сборов, получил много инсайда, в т.ч. об особенностях функционирования т.н. "конвертационных центров" (занимаются обналичиванием средств и минимизацией налоговых обязательств в интересах предприятий реального сектора экономики).



Источники также указывают, что заместитель Матиоса, выходец из луганской прокуратуры Дмитрий Борзых, имеющий скандальную репутацию, курирует работу конвертационных центров в зоне АТО, будучи "теневым казначеем" и доверенным лицом Матиоса.



Таким образом, наблюдатели делают вывод, что Матиос может преследовать цель расширить сферу контроля над "конвертами" с зоны АТО на всю Украину. Косвенным подтверждением чего служит тот факт, что по налоговому делу до сих пор не задержан ни один руководитель системных "конвертов", которых Матиос лично насчитал восемь.



И скорее всего, такая цель перед организаторами спецоперации вовсе не ставилась - все нужные люди, вычисленные при помощи скандального главы ГФС Романа Насирова, которому Матиос оказывал поддержку, должны были остаться на своих местах, но начать работать под новой "крышей".

