В Украине необходимо завершить объединение территориальных громад – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указывает на необходимость завершения в стране объединения территориальных громад. "Нам необходимо завершать процесс объединения территориальных громад", - сказал премьер в ходе форума "Децентрализация - основа формирования новой системы управления и местного развития" в Тернопольской области в четверг.



При этом он подчеркнул, что объединение должно быть добровольным и происходить через диалог.



По словам премьера, на районном уровне иногда наблюдается сопротивление процессу объединения громад, однако реформа проводится и является успешной.



"Я всегда был абсолютным противником того, чтобы проводить реформу сверху", - добавил В.Гройсман.

