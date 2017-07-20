Генпрокуратура вызвала на допрос экс-министра юстиции Елену Лукаш

Генпрокуратура вызвала на допрос экс-министра юстиции Елену Лукаш из-за государственных реестров. Об этом сама Лукаш написала в Facebook.



Она она отметила, что это не первый допрос ГПУ.



"На этот раз тема меня озадачила: государственные реестры. Те самые, контроль государства над которыми, я и мои коллеги восстановили в бытность работы в Минюсте.



Одна из самых наглых схем в сфере хищения госсредств была такова: государственные реестры принадлежали не государству, а неким юрлицам.



Минюст годами ежемесячно оплачивал им авторское вознаграждение и иные платежи. Только с 2010 по 2013 бюджет похудел на более чем МИЛЛИАРД гривен.



Именно я привлекла внимание СБУ и ГПУ к этой афере и прекратила все платежи. Был скандал, угрозы, много грязи в СМИ и остановка барыгами работы реестров на неделю. Работу реестров специалисты восстановили и ворюг выгнали.



Вернее, часть из них сами покинули территорию Украины, опасаясь уголовного преследования в диком и недемократическом 2013 году", - написала Лукаш.



По ее словам, сейчас выгодополучатели на свободе и прекрасно себя чувствуют, находясь на гребне бизнеса и политической карьеры. А незаконно освоенные несколько миллиардов, благодаря бездействию прокуратуры, в бюджет не возвращены.



"Вместо этого четвертый год прокуратура все ищет кто же наживался на государственных деньгах… И вот нашли…меня. Мои поздравления!" - написала экс-министр юстиции.

