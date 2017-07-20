В Украине с начала года зарегистрировано 90 случаев заболевания ботулизмом

С начала 2017 года по состоянию на 18 июля в Украине зарегистрировано 90 случаев заболевания ботулизмом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на веб-сайте.



"Заболело 90 человек, девять из них погибло. Восемь из девяти умерших заболели вследствие употребления вяленой рыбы, четверо - рыбы промышленного производства", - уточняется в сообщении.



Минздрав призывает население избегать употребления вяленой, соленой, консервированной рыбы, а также мясных продуктов домашнего производства, продуктов, условия хранения и транспортировки которых могли быть не соблюдены надлежащим образом и чье качество может быть сомнительным.



"В начале июля Программа развития ООН в качестве гуманитарной помощи поставила в Украину 25 курсов антитоксина против ботулизма стоимостью 2,5 млн грн. По состоянию на 19 июля 2017 года на ответственном хранении на складах ГП "Укрвакцина" находится 22 флакона сыворотки", - отмечают в ведомстве.

