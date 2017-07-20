Президент подписал закон о Фонде энергоэффективности

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О Фонде энергоэффективности" во время торжественных мероприятий в Национальном техническом университете Украины "КПИ имени Игоря Сикорского", передает корреспондент.



Документ определяет правовые, экономические и организационные основы создания и деятельности Фонда энергоэффективности. Он должен быть создан решением Кабмина.



"Фонд может получать от правительств, агентств и учреждений иностранных государств, а также от международных финансовых организаций (далее - доноров) финансовые взносы и помощь в форме целевых грантов или иным образом на основании соответствующего договора", - говорится в законе.



"Уверен в том, что Фонд обеспечит высокие стандарты управления, максимальную прозрачность, такую, ​​в какой нуждаются субсидии и эффективность использования каждой копейки государственных денег", - заявил П.Порошенко.



"Мы входили в печальную десятку наименее эффективных стран мира (в 2014 году)", - сказал П.Порошенко.



По его словам, 92% в общем энергобалансе Украины ранее составляли российский газ и российская электроэнергетика.



"Свой вклад внесла и энергетическая блокада со стороны РФ, как элемент гибридной войны", - отметил П.Порошеко, добавив, что Россия хотела, чтобы Украина вошла в зиму с нулевым газовым балансом, поставив ее на колени.



Сейчас, по словам Президента, Украина более 500 дней не покупает российский газ.



Он также напомнил, что Украина подала иск против российского Газпрома и выиграла его.



"Мы переплатили (по кабальному контракту с Газпромом - ред.) Миллиарды долларов, которые должны были пойти на развитие армии, на развитие экономики ... и на развитие энергоэффективности", - заявил П.Порошенко.

