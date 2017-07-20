"Укравтодор" начал реализацию проекта замедления трафика дорожного движения

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало реализацию проекта по замедлению трафика дорожного движения (Traffic calming measures), сообщил глава агентства Славомир Новак в ходе презентации первого так называемого "островка", позволяющего снижать скорость движения, в Лохвице (Полтавская обл.).



"Это первый пример применения нашей стратегии по повышению безопасности. Островки - это одно из инженерных решений, которое вы можете увидеть во многих странах Европейского Союза. Они позволяют снизить скорость движения на 50% на въездах в населенные пункты, а скорость - это первый враг безопасности движения. Нам нужно снизить скорость на дорогах Украины", - сказал он.



С.Новак также сообщил, что "Укравтодор" имеет стратегический план на три года по внедрению различных инженерных сооружений для снижения скорости на дорогах.



"Такие инженерные решения, как островки, кольцевые, красные переходы - наш стратегический план на три года по повышению безопасности движения. В текущем году в Полтавской области мы намерены построить восемь таких развязок (островков – ИФ). По Украине в течение трех лет хотим построить 500 новых кольцевых, 1 тыс. красных надземных переходов, а также островки. Будем считать, сколько необходимо", - сообщил глава агентства.



По его словам, он обратился с письмом к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о необходимости снизить скорость движения в пределах населенных пунктов с 60 до 50 км в час.



"Министр полностью согласен с этим. Надеюсь, к концу года завершим эту работу. Это будет фундаментальный шаг на пути к повышению безопасности движения", - резюмировал С.Новак.

