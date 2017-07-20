Порошенко ратует за верификацию субсидий

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым проведение верификации субсидий.



"Сделать верификацию субсидий… предусмотренных для тех, кто является наименее защищенным и кто не имеет средств платить честную цену. Но если ты сдаешь квартиру за $2 тыс. – оплати честную цену", - сказал П.Порошенко в четверг в Киеве в ходе мероприятий, посвященных подписанию закона Украины "О Фонде энергоэффективности".



По его словам, Фонд энергоэффективности должен обеспечить прозрачность использования выделенных из бюджета средств на субсидии для населения.



Президент также уточнил, что на покрытие субсидий государственным бюджетом предусмотрено 61 млрд грн.

