Хакер украл криптовалюты на десятки миллионов

Хакер обнаружил уязвимость Ethereum-кошельков и украл 153 единицы криптовалюты, что равнозначно 32 миллионам долларов, передает Motherboard. Издание сообщает, что утечка стала возможна благодаря уязвимости в клиенте Parity, который используют для работы с этой криптовалютой.



В целом хакер совершил три операции по переводу денежных средств.



Уязвимость в защите проявилась через контракт для создания кошельков с подписью wallet.sol в актуальной версии Parity.



Управлять криптографическими ключами могут несколько человек, которые дают доступ к переводу валюты. Однако возможно это в том случае, если действие одобрило большинство владельцев ключей.



Известно, что еще одна кража произошла несколько дней назад. Тогда хакер смог перевести 7,4 миллиона долларов.



Ethereum - разновидность криптовалюты, которая призвана обеспечить защиту от несанкционированного вмешательства. Криптовалюту Ethereum используют как оплату пользователями выполнения логики предметной области умных акций (транзакции биткоина).

