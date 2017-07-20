Уволен гендиректор компании, которая поставила турбины Siemens в Крым

В России уволен генеральный директор компании "Силовые машины", которая поставила в Крым турбины Siemens в обход санкций.



Совет директоров компании утвердил отставку Романа Филиппова, ранее задержанного по подозрению в разглашении государственной тайны.



"Генеральный директор ПАО "Силовые машины" Роман Филиппов покидает компанию по соглашению сторон", - говорится в сообщении компании.



Совет директоров компании назначил новым гендиректором Юрия Петреню, до этого он занимал должность заместителя генерального директора - технического директора. Об этом сообщила пресс-служба компании.

