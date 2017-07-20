Киевляне требуют вернуть проспекту имя генерала Ватутина

Петиция против переименования проспекта Ватутина набрала 10 тыс. подписей в рекордные сроки - за 42 дня до конца процедуры их сбора. В электронной петиции киевляне требуют оставить название проспекта, так как именно Николай Ватутин принимал активное участие в освобождении Киева от фашистов во время Второй мировой войны.



Как свидетельствует информация на сайте Киевсовета, до конца сбора подписей осталось 42 дня, но по состоянию на 11.35 четверг 20 июня петиция набрала 10 034 подписи.



Теперь секретариат Киевсовета должен безотлагательно осуществить проверку подлинности подписей. В случае выявления в ходе проверки фактов подписания петиции без участия гражданина, все голоса, которые имеют признаки фальсификации, автоматически аннулируются.



Комиссия Киевсовета рассматривает е-петицию в течение 5 дней, потом еще 2 дня на предоставление информации о рассмотрении.

